Il fiume Enza in piena: chiude il ponte tra Brescello e Sorbolo Mezzani

Brescello (Reggio Emilia), 27 ottobre 2023 - Sale rapido il livello dell’Enza, che al raggiungimento degli undici metri di quota costringe alla chiusura del ponte a Sorbolo, tra Brescello e la provincia parmense.

Passa la piena dell'Enza

L’andamento della quota a monte del torrente – alimentato dalle abbondanti piogge della serata e della notte sull’appennino della val d’Enza – prevede una chiusura in tarda mattinata del ponte, per poi riaprirlo all’ora di punta tra mattina e pomeriggio con il calo del livello, per poi richiuderlo nuovamente nel primo pomeriggio, al previsto innalzamento della quota a oltre 11 metri. La situazione dovrebbe normalizzarsi a metà pomeriggio, visto che a monte il livello è in netto calo, dopo l’esaurimento delle precipitazioni.

Ovviamente per il traffico restano aperte le strade alternative verso Colorno o sulla via Emilia durante i periodi di chiusura del ponte a Sorbolo, che non si prevedono di elevata durata.

Come da prassi sono stati mobilitati gli uffici tecnici e la Protezione civile per un monitoraggio della situazione sugli argini. Si tratta di una piena “importante”, ma che non sembra dover provocare problemi di natura idraulica o allagamenti, con l’acqua che dovrebbe restare nel sul letto naturale. La chiusura del ponte è precauzionale, per motivi di sicurezza.

Da anni, ormai, avviene in modo automatico quando la quota dell’Enza raggiunge gli undici metri all’idrometro del ponte di Sorbolo.