Ancora neve nelle Marche, dicembre 2024 inizia con i fiocchi

Ancona, 3 dicembre 2024 – Nuvole e maltempo diffuso. I prossimi giorni nelle Marche non saranno all’insegna del sole ma di precipitazioni diffuse con possibile caduta della neve. Già dalla giornata di oggi nell’entroterra, dove il limite di neve sarà attorno ai 1.800 metri e dove, sulle montagne Anconetane e Maceratesi-Fermane dell’Appennino, potrebbe cadere la coltre bianca nonostante il cielo sereno. Così riportano nei loro bollettini meteo gli esperti di Regione Marche e Amap, il Servizio agrometeo regionale.

Meteo Marche, nuove nevicate prevista nell'entroterra: ecco le zone dove cadranno i fiocchi

Le temperature saranno così in diminuzione nei valori minimi e stazionarie nei valori massimi: di 12 e 10 gradi ad Ascoli, di 11 e 6 a Fermo, di 10 e 6 ad Ancona, di 10 e 5 a Macerata, di 11 e 2 a Pesaro e di 5 e 3 a Urbino. I venti invece saranno di brezza leggera senza direzione prevalente in mattinata, per poi diventare di brezza leggera dai quadranti settentrionali dal pomeriggio. Di notte molto concreta invece la possibilità di gelate nei fondovalle delle località interne della regione.

Già oggi ma anche giovedì potrebbe cadere la neve nell'entroterra marchigiano

Freddo pungente per domani 4 dicembre

Nella giornata di mercoledì 4 novembre, invece, il freddo pungente farà scendere la quota neve attorno ai 1.100-1.200 metri, con delle possibili nevicate che si presenteranno nel pomeriggio-sera nelle località interne dell’Appennino Anconetano e Pesarese, complice una bassa pressione che arriverà da Nord. Rovesci invece lungo la costa e a Sud della regione, con nuvole stratificate a quote basse medie, prima di rialzarsi nel pomeriggio. I venti moderati da settentrione, le temperature minime in aumento, con flessione delle massime: 10 e 8 ad Ancona, 12 e 9 ad Ascoli, 10 e 9 a Fermo e Macerata, 10 e 6 a Pesaro e 7 e 6 a Urbino.

La quota neve per giovedì 5 dicembre

Nella giornata di giovedì 5 dicembre il cielo sarà in mattinata ancora nuvoloso, ma si tornerà a vedere il sole soprattutto a Nord della regione e lungo la costa. Le precipitazioni saranno di buona intensità di mattutina, soprattutto sulle province meridionali, e porteranno la quota neve intorno ai 1.100 metri, con possibili nevischi nell’entroterra della regione, prima di una importante contrazione dei fenomeni verso sud nel pomeriggio che andranno poi a scomparire del tutto. I venti andranno da moderati a forti da nord/nord-ovest. Le temperature saranno in flessione, con massime e minime di 12 e 8 gradi ad Ascoli, di 11 e 6 a Fermo, di 9 e 4 a Macerata, di 9 e 2 a Pesaro e di 6 e 4 a Urbino.

Il meteo migliora venerdì 6 dicembre

Per la giornata di venerdì torneranno le nuvole su tutto il territorio, ma non si segnalano nevicate o piovaschi. Il cielo sarà generalmente coperto da nuvolosità stratiforme specialmente a quote medio-alte, ma nel pomeriggio anche da bassostrati si avranno ampie schiarite da nord tra la sera e la notte. I venti da deboli a moderati da ovest-sud-ovest, le temperature nelle stesse medie della giornata precedente.

Che tempo farà?