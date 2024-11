La neve anticipa la magia del Natale nelle Marche: le foto

Macerata, 30 novembre 2024 – Ha fatto meno neve del previsto nelle Marche, ma comunque un po’ di bianco è arrivato nel Maceratese. La coltre non è sufficiente per aprire gli impianti e sciare, ma offre un bel panorama e rende l’atmosfera più natalizia.

E' arrivata la neve nelle Marche, fiocchi bianchi nel Maceratese. Rispettate le previsioni meteo

Qualche centimetro a Frontignano di Ussita e Bolognola. “È stata prevista altra neve tra giovedì e venerdì e dopo l’8 dicembre”, dice Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono entrambi gli impianti, Frontignano360 e Bolognola Ski. Intanto oggi e domani lo ZChalet di Bolognola è aperto dalle 9 alle 20 per “un weekend in bianco”.

Continuano a scendere i fiocchi anche nel comprensorio sciistico Sassotetto – Santa Maria Maddalena, a Sarnano. “È di buon auspicio”, dice Giulia Antonelli che segue l'aspetto direzionale e marketing. "Domani riapre Baita Solaria, a Santa Maria Maddalena, con un pranzo spettacolo sold out per l’inaugurazione stagionale. Tanti gli appuntamenti in programma, fino al Capodanno in alta quota.

Sarnano (Santa Maria Maddalena)

A Frontignano di Ussita, sempre aspettando la neve per poter aprire le piste, da sabato 7 dicembre per tutti i weekend riapre la seggiovia e il rifugio Saliere per il Natale in Vetta. Ogni sabato sera cene in quota, mercatini di Natale, Babbo Natale in arrivo sulla seggiovia ogni pomeriggio, tombola e per arrivare al pranzo di Natale e al Gold party di Capodanno. Questi i giorni di apertura: 7-8-14-15-21-22 dicembre e dal 25 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni. La sindaca di Ussita Silvia Bernardini ha postato dei video sui social per salutare l'arrivo della neve.

Bolognola

Insomma, tutti e tre le stazioni hanno un calendario ricco di appuntamenti per tutti i gusti fino all’Epifania, per cui le baite saranno aperte. La speranza è che arrivi neve sufficiente sotto il ponte dell’Immacolata (anche per attivare l’innevamento artificiale) e aprire pure le piste. La prima imbiancata nelle Marche c’è stata il 14 novembre (video).

Bolognola

Le previsioni meteo