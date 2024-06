Quali i giorni più roventi nelle Marche, le previsioni fino al weekend

Ancona, 19 giugno 2024 – Dopo il maltempo della scorsa settimana e l’arrivo del caldo africano sulle Marche il beltempo regnerà sicuramente fino a domenica. Così confermano nei loro bollettini sia la Regione Marche sia l’Amap, il Servizio agrometeo regionale. Proprio il secondo spiega che l’aria torrida proveniente dal deserto del Sahara, verso l’Italia e i Paesi dell’Est, proseguirà anche nelle prossime ore, mentre l’aria più artica proveniente dalla Scandinavia si è fermata sopra il Portogallo portando così a un calo termico delle temperature. Il Belpaese, invece, è nel mezzo di masse d’aria roventi, che porteranno climi altissimi soprattutto al centro-sud della Nazione.

Le previsioni di giovedì 20 giugno

Se si guarda nello specifico alle Marche, l’ondata di meteo africana “raggiungerà il suo apice nelle giornate di giovedì e venerdì”, fa sapere l’Amap nel suo bollettino di mercoledì 19 giugno. Proprio giovedì, fatta eccezione per un po’ di foschia lungo la costa Pesarese e Anconetana, oltre a nuvole più pesanti nell’entroterra della regione, sarà più sereno al sud, nel Fermano e nell’Ascolano/Sanbenedettese. Le temperature saranno in rialzo, per massime di 35 gradi ad Ascoli Piceno e Macerata, di 37 ad Ancona, di 33 a Urbino, di 32 a Pesaro e di 31 a Fermo (minime rispettivamente di 23, 24, 21, 24, 20 e 20 per le province citate). I venti soffieranno per lo più da settentrione e con maggiore intensità quando si attiveranno le brezze marine. Le temperature in rialzo e l'afa verrà sofferta specialmente nelle ore pomeridiane e sulle zone interne e poco ventilate.

Spiaggia San Michele (Conero, Ancona)

Le previsioni di venerdì 21 giugno

Venerdì 21 giugno il cielo sarà quindi sereno al mattino, con nuvole a quote medio-alte e qualche possibile rovescio isolato sulle parti più alte dell’Appennino nelle ore centrali del pomeriggio. Ad Ancona e Pesaro le coperture arriveranno fino alla costa, mentre nel sud delle Marche resterà il beltempo. Le temperature saranno anche qui in aumento, con massime di 36 gradi per Ascoli, 32 per Fermo, 38 per Ancona, 39 per Macerata, 33 per Pesaro e 37 per Urbino (le minime saranno rispettivamente di 24, 21,22, 25, 21 e 24 gradi). I venti saranno di ritorno a sud della regione, con brezze pomeridiane dall’Adriatico. L’afa, sostiene l’Amap, “sarà ben peggiore di giovedì”.

Le previsioni per sabato e domenica

Sabato e domenica, quindi, le temperature andranno abbassandosi per l’arrivo al nord-Italia di temporali che colpiranno negli stessi giorni l’arco alpino e prealpino, soprattutto a occidente. La corrente si dirigerà poi nelle regioni più centrali all’inizio della prossima settimana. Nelle Marche sarà un sabato sereno in tutta la regione, con assenza totale di nuvole e venti moderati sud-occidentali, contrastati sulla fascia litoranea dalle usuali brezze orientali pomeridiane. L’afa verrà vissuta soltanto nelle ore centrali e sulle aree poco ventilate. Domenica, infine, il cielo sarà prevalentemente sereno nella prima parte della mattinata, prima dell’arrivo delle nuvole soprattutto a nord-ovest della regione, che non poteranno comunque pioggia. I venti saranno moderati sempre al nord, caratterizzati dalle brezze di mare orientali nel pomeriggio su tutta la costa marchigiana. Le temperature subiranno una flessione nel corso della giornata, con le massime in calo rispetto ai giorni precedenti.