Forti temporali nelle Marche: allerta meteo gialla 11 marzo

Ancona, 10 marzo 2024 – Marche ancora bagnate, dopo brevi tregue intermittenti. La Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, lunedì 11 marzo. In effetti si prevedono intense precipitazioni temporalesche, in modo particolare nelle zone costiere della regione.

Nella giornata odierna le piogge sono state più insistenti nelle zone alto collinari e montane e, nel pomeriggio, hanno assunto carattere di rovescio per poi esaurirsi in serata.

Dal primo pomeriggio di lunedì sono previste precipitazioni sparse a carattere di rovescio o di temporale più insistenti

nelle zone medio collinari e costiere dove potranno essere anche di forte intensità. I fenomeni andranno in esaurimento dal tardo pomeriggio e in serata.

Le previsioni meteo