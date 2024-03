Nuova allerta meteo arancione 11 marzo in Emilia Romagna: ancora piogge e fiumi osservati speciali

Bologna, 10 marzo 2024 – Dopo l’allerta per temporali e neve e il possibile innalzamento del livello dei fiumi per la giornata di oggi, domenica 10 marzo, ecco di nuovo il maltempo in Emilia Romagna e una nuova allerta meteo arancione per la giornata di domani, lunedì 11 marzo. Nel mirino sono di nuovo finiti i livelli dei fiumi. Il bollettino è stato diramato da Arpae in collaborazione con la Protezione civile.

Nuova allerta meteo per piene dei fiumi in Emilia Romagna

L’attenzione viene riservata dunque alle alle piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia e Modena, mentre l’allerta è gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e per frane e piene dei corsi minori nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

"Previsto transito piena del Po con livelli sopra alla soglia 1”

“Per la giornata di lunedì 11 marzo – scrive Arpae sul bollettino – non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia non si escludono rovesci sparsi di breve durata sulla catena appenninica. Nelle zone montane e collinari saranno possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e nelle aree interessate dai rovesci previsti. Si prevede, inoltre, la propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi dei fiumi del settore centro-occidentale della regione, con livelli superiori alla soglia 1 e prossimi a soglia 2. E' previsto il transito della piena di Po nella pianura piacentino-parmense nella seconda metà della giornata, con livelli superiori alla soglia 1. Le previsioni dell’altezza dell’onda sotto costa e del livello del mare sono sotto i valori di soglia per l’allertamento, tuttavia non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina”.

Previsioni meteo lunedì 11 marzo

Per la giornata di lunedì 11 marzo, gli esperti Arpae stimano che “nel corso della giornata” ci sarà un cielo “nuvoloso con deboli precipitazioni sparse lungo le aree appenniniche. Dal tardo pomeriggio-sera rovesci sparsi sulla Romagna. Temperature minime in diminuzione comprese tra 6 e 8 gradi; massime stazionarie comprese tra 13 e 15 gradi”.

Previsioni meteo martedì 12 marzo

Per la giornata di martedì 12 marzo, invece, ci saranno “nelle prime ore del mattino residue precipitazioni, a carattere di rovescio”, che “interesseranno ancora la Romagna. A seguire, già nel corso della mattina, l'intero territorio regionale vedrà un cielo irregolarmente nuvoloso per nubi medio-alte in transito; mentre lungo le aree di crinale saranno presenti locali addensamenti cumuliformi con scarsa probabilità di precipitazioni. Tendenza ad ampie schiarite in serata. Temperature con valori minimi compresi tra 5 gradi delle pianure occidentali e 10 gradi della fascia costiera; valori massimi attorno ai 14”.

Tendenza da mercoledì 13 a sabato 16 marzo

Tra mercoledì 13 e sabato 16 marzo tempo in miglioramento perché “un campo di pressione attestato su valori medio-alti manterrà generali condizioni di stabilità sull'intero territorio regionale con assenza di precipitazioni e temperature in lento e graduale rialzo”, concludono gli esperti di Arpae.

Che tempo farà in Emilia Romagna