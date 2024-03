Allerta meteo arancione domani in Emilia Romagna: neve e temporali forti in arrivo, ecco dove Domenica 10 marzo nella morsa del maltempo: piogge intense potrebbero attivare anche frane, in particolare in Appennino dove la neve potrebbe raggiungere accumuli di 30 centimetri. Il livello dei fiumi potrebbe innalzarsi rapidamente e superare la soglia 2. La mappa delle zone a rischio