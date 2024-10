Nuovi temporali in Emilia Romagna a inizio settimana: le previsioni meteo

Bologna, 6 ottobre 2024 – È in arrivo una nuova perturbazione sull’Italia. D’altronde è autunno e se in Emilia Romagna ci sono stati molti problemi con l’alluvione di settembre, anche la scorsa settimana è stata piena di preoccupazioni a causa delle forti piogge che hanno toccato ancora forte la Romagna (soprattutto il Ravennate). In attesa del via per accendere i riscaldamenti in regione, questa settimana inizia sempre con temperature, le cui massime si fermano sotto i 20 gradi e le minime possono arrivare anche a 10 gradi. Poi ancora la pioggia, che purtroppo non mancherà.

Nuova perturbazione in arrivo anche in Emilia Romagna a partire dal 7 ottobre: le previsioni meteo

Nuova perturbazione

Secondo le prime previsioni, nuove perturbazioni lambiranno la nostra penisola a inizio settimana. Non ci si aspetta, però, per ora grandi quantitativi di pioggia sulla nostra regione. Le zone più colpite questa volta saranno il nord, Lombardia, Veneto e Friuli e l’ovest, in particolare Liguria e Toscana da martedì.

In Emilia Romagna certo pioverà, ma secondo la tendenza di Arpae Emilia Romagna già da mercoledì dovrebbe passare tutto ed esserci un rialzo delle temperature.

Le previsioni meteo nel dettaglio

In particolare domani, lunedì 7 ottobre, le prime gocce di pioggia interesseranno tutta la fascia degli Appennini. Sarà poi martedì 8 il giorno più piovoso. Le previsioni dicono che il cielo sarà “coperto con precipitazioni diffuse al mattino, in intensificazione nel corso del pomeriggio”. Tenderanno poi a esaurirsi in serata iniziando dal settore occidentale. Le “temperature saranno in lieve aumento, con minime tra 13 e 16 gradi; massime tra 17 e 21 gradi. Venti deboli/moderati meridionali. Mare mosso con moto ondoso in aumento”.

Torna il caldo?

Continua la divisione climatica della penisola. Questa settimana, secondo le previsioni de ilmeteo.it al sud sarà caldo con temperature anche sui 30 gradi in certe regioni. Un discorso che non vale per il nord Italia, dove il clima si manterrà tipicamente autunnale. In Emilia Romagna, però, dopo le piogge di lunedì e martedì si prevede una leggera risalita della colonnina di mercurio mercoledì e giovedì “con massime che potranno toccare anche i 24 gradì”, ma che tenderanno poi a scendere a termine periodo.

La mappa giorno per giorno