Cuffie Soundcore by Anker perfette per chi ama la musica: sono in offerta su Amazon (-20%)

Le Soundcore by Anker Q20i, cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore attiva ibrida, si possono acquistare su Amazon al prezzo di 36,79 euro, grazie a uno sconto dell’8% e un coupon del 20%.

Con un audio di alta qualità, features premium e un design di ultima generazione, risultano perfette per chi cerca un’esperienza sonora immersiva a un prezzo veramente irrisorio.

Audio Hi-Res con bassi potenti con le cuffie di Anker

Certificate Hi-Res Audio, le Q20i offrono un suono ricco di dettagli e una risposta in frequenza ampia, perfetta per ascoltare musica, guardare film o giocare. La tecnologia BassUp intensifica i bassi per una resa sonora potente e coinvolgente, ideale per gli amanti delle basse frequenze.

Grazie alla tecnologia ANC ibrida, queste cuffie eliminano fino al 90% dei rumori ambientali, rendendole perfette per concentrarsi in ambienti rumorosi, durante viaggi o mentre lavori. La modalità "trasparenza” consente di sentire i suoni circostanti senza togliere le cuffie, utile per comunicare o restare consapevoli dell’ambiente.

Con una batteria che offre fino a 40 ore di autonomia in modalità ANC attiva (e 60 ore in modalità standard), le Q20i sono state pensate per accompagnarti durante lunghe giornate di ascolto.

Inoltre, la funzione di ricarica rapida ti garantisce fino a 4 ore di riproduzione con soli 5 minuti di carica. Vantano padiglioni over-ear imbottiti in memory foam e una struttura regolabile, garantendo il massimo comfort anche durante un utilizzo prolungato. Il design pieghevole le rende facili da trasportare, perfette per viaggi e spostamenti.

Grazie all’app Soundcore, puoi personalizzare l’equalizzazione, regolare la cancellazione del rumore e accedere a modalità aggiuntive per adattare l’esperienza audio alle tue esigenze. Un controllo completo direttamente dallo smartphone.

Le cuffie utilizzano il Bluetooth 5.0, che garantisce una connessione stabile e veloce con dispositivi come smartphone, tablet e laptop, senza interruzioni o ritardi.

Con un prezzo ridotto a 36,79 euro, grazie al coupon del 20% e lo sconto dell’8%, le Soundcore Q20i di Anker sono le migliori cuffie on-ear da comprare oggi su Amazon; non lasciartele sfuggire.