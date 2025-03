La telecamera perfetta per la tua casa: Tapo C500 con Wi-Fi, con visione notturna e certificazione IP65

Tapo C500 è una telecamera di sorveglianza Wi-Fi progettata per garantire controllo, sicurezza e affidabilità in ambienti esterni, con funzionalità avanzate che la rendono una delle scelte più interessanti nel settore della videosorveglianza domestica. Con uno sconto del 43% su Amazon, è ora disponibile al prezzo di 33,99€, un’occasione imperdibile per chi vuole dotarsi di un sistema di monitoraggio smart ed efficiente senza spendere una fortuna.

Tapo C500 in offerta su Amazon: telecamera di sorveglianza smart con visione a 360° a soli 33,99€

Questa telecamera offre una risoluzione Full HD 1080p, garantendo immagini nitide e dettagliate in ogni condizione di illuminazione. La tecnologia di visione notturna a colori permette di ottenere riprese chiare anche al buio, migliorando significativamente la sicurezza rispetto alle tradizionali telecamere in bianco e nero.

La rotazione motorizzata a 360 gradi assicura una copertura completa dell’area sorvegliata, eliminando punti ciechi e offrendo un monitoraggio costante degli ambienti esterni.

La certificazione IP65 garantisce un’elevata resistenza a pioggia, polvere e altre condizioni climatiche avverse, rendendola ideale per essere installata in giardini, ingressi, terrazze e cortili. La tecnologia di rilevamento smart con AI permette di distinguere tra persone, animali e oggetti in movimento, riducendo il numero di falsi allarmi e inviando notifiche in tempo reale solo quando necessario.

Un altro punto di forza della Tapo C500 è la funzione di audio bidirezionale, che consente di comunicare con chi si trova nei pressi della telecamera direttamente tramite l’app. Questa opzione è particolarmente utile per parlare con corrieri o visitatori, ma anche per scoraggiare eventuali intrusi. L’allarme sonoro personalizzato aggiunge un ulteriore livello di protezione, permettendo di impostare suoni automatici che si attivano al rilevamento di un movimento sospetto.

Il controllo della telecamera avviene tramite l’app Tapo, che consente di regolare l’inquadratura, attivare o disattivare le funzioni di rilevamento e accedere alle registrazioni salvate. Le riprese possono essere archiviate su scheda microSD fino a 512GB per una gestione locale dei dati oppure salvate in cloud per un accesso sicuro e remoto.

La connessione Wi-Fi stabile assicura un monitoraggio continuo senza interruzioni, mentre la compatibilità con Alexa e Google Assistant permette di integrare la Tapo C500 in un sistema di smart home, controllandola anche con comandi vocali. Il montaggio è semplice e può essere effettuato su pareti o soffitti, adattandosi a qualsiasi esigenza di sorveglianza.

L’offerta su Amazon a soli 33,99€ con uno sconto del 43% rende questa telecamera una delle opzioni migliori per chi desidera un sistema di sicurezza efficiente, tecnologicamente avanzato e accessibile. L’IVA è inclusa così come le spese di spedizione.