Massima sicurezza in un formato compatto: videocamera Blink Mini Pan-Tilt con visione a 360° e audio bidirezionale in SUPER SCONTO

Videocamera con Alexa integrata: sconto XL del 43% attivo!

Con questa videocamera potete controllare cosa succede in ogni stanza, da un angolo all’altro, con una vista a 360° direttamente dal tuo smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili con Alexa. Potrete effettuare una panoramica da sinistra a destra e sarà possibile inclinare il supporto verso l'alto e il basso dall'app Blink, tutto per avere una visuale migliore con qualità HD di giorno e a infrarossi di notte.

Potrete, inoltre, ricevere avvisi di movimento in tempo reale sul vostro smartphone, così da poter intervenire o comunicare ovunque vi trovi. Potrete salvare e condividere i video localmente oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

La configurazione di questa videocamera avviene in pochi minuti: vi basterà collegare il dispositivo, connetterlo al Wi-Fi e seguire le istruzioni nell'app Blink. Come detto in precedenza questa videocamera è compatibile con Alexa.

Sarà possibile guardare e monitorare video HD in diretta, attivare e disattivare la videocamera e molto altro ancora. La confezione include la videocamera, un supporto orientabile, un cavo USB e un alimentatore di corrente. Tutta questa confezione verrà inviata senza spese di spedizione.

Oggi, su Amazon, la videocamera targata Amazon, la Blink Mini Pan-Tilt viene messa in promozione con uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 25,49€. Mettila subito nel tuo carrello!