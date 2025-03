Mini altoparlante bluetooth impermeabile ad un prezzo BASSISSIMO su Amazon

Ti segnaliamo un'ottima offerta su uno speaker bluetooth portatile, con 20 ore di riproduzione garantita e impermeabilità IPX7 che oggi puoi acquistare su Amazon ad un prezzo davvero basso. Ti basterà infatti aprire la pagina prodotto, spuntare la casella "Applica coupon 40%", per pagarlo soltanto 14,99 euro invece di 24,99. Il prodotto è disponibile in pronta consegna, persino in giornata se hai Prime e vivi in una delle zone abilitate al servizio.

Mini speaker bluetooth: ideale per ogni ambiente, anche in doccia

Questo mini altoparlante bluetooth è compatto, potente e resistente all'acqua: la scelta perfetta dunque per utilizzarlo in ogni situazione, persino sotto la doccia. La tecnologia audio Sound Pulse ti garantisce bassi potenziati e un suono cristallino senza distorsioni anche al massimo volume.

La connettività è gestita da un modulo bluetooth 5.3 per darti una connessione stabile fino a 18 metri di distanza e un consumo energetico ridotto: se ne acquisti due, puoi persino accoppiarli insieme per creare un vero effetto stereo wireless che renda ogni ascolto un'esperienza coinvolgente.

Abbiamo già detto che è resistente all'acqua e il merito va dato alla impermeabilità IPX7 con cui utilizzarlo in qualsiasi ambiente: non solo in doccia, ma anche in piscina, in spiaggia, al lago e così via. Potrai portarlo facilmente sempre con te grazie al design leggero e al manico in tessuto.

Le dimensioni compatte si accompagnano a un'autonomia sorprendente con fino a 20 ore di riproduzione con una singola carica, ideale per accompagnarti tutto il giorno senza particolari interruzioni. In ogni caso, la ricarica rapida in sole 3 ore ti darà modo di ripartire velocemente.

Altra chicca è il microfono integrato con cui rispondere addirittura alle chiamate in vivavoce e accedere rapidamente a Siri o all'assistente vocale dello smartphone che avrai abbinato all'altoparlante. Insomma, un prodotto completo, potente e di qualità: acquistalo adesso a soli 14,99 euro invece di 24,99 applicando il coupon che trovi in pagina.