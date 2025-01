Non restare mai più a piedi: ecco l'accessorio indispensabile per ogni automobilista

L’avviatore da batteria per auto di GIATERO è un dispositivo portatile e multifunzione, è disponibile su Amazon al prezzo di 39,99 euro, grazie a un coupon del 20% applicabile al checkout.

Dispone di una potenza di 4000A, questo gadget è perfetto per sopperire ad eventuali emergenze su strada, per la ricarica di uno smartphone e molto altro; un accessorio indispensabile per ogni automobilista che non deve mai mancare in macchina.

Con la spedizione gratuita sarà a casa tua in pochissimi giorni.

Avviatore per auto di GIATERO: tienilo sempre con te in auto

Con i suoi 4000A di corrente di picco, l’avviatore è in grado di avviare veicoli con motori fino a 12L a benzina o 10L a diesel. È compatibile con auto, moto, camion, SUV, barche e altri mezzi a 12 volt.

Perfetto per affrontare le emergenze in modo rapido e sicuro. Nonostante la sua potenza, è compatto e sta benissimo ovunque, facilmente trasportabile in auto o in borsa. Oltre a essere un jump starter, funge anche da power bank per ricaricare dispositivi come smartphone, tablet e altri gadget grazie alla porta USB integrata.

È dotato di una torcia LED multifunzione con modalità standard, SOS e strobo. È particolarmente utile in situazioni di emergenza o durante le riparazioni notturne, fornendo un’illuminazione chiara e affidabile.

Grazie al suo sistema di protezione intelligente, offre protezione contro sovracorrenti, sovraccarichi, cortocircuiti e inversione di polarità, risultando sicuro e affidabile in ogni situazione.

Con la porta USB a ricarica rapida, puoi ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici ovunque ti trovi.

È una funzione indispensabile per chi desidera un dispositivo versatile durante i viaggi.

Infine, è progettato per essere intuitivo, anche per chi non ha esperienza con i jump starter; ti basterà collegare i cavi alla batteria del veicolo e premere un pulsante per avviare il motore.

Con un prezzo speciale di soli 39,99 euro e con il 20% di sconto grazie al coupon preposto, questo avviatore da auto non può mancare nella tua automobile. Compralo adesso.