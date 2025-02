Più canali e qualità senza cambiare TV: decoder digitale terrestre 2024, risparmia il 5% con questa offerta a tempo limitato

Se hai bisogno di aggiornare il tuo televisore al nuovo standard DVB-T2 senza spendere una fortuna, questo Decoder Digitale Terrestre 2024 è la soluzione ideale. Con il supporto allo standard HEVC Main 10Bit, con la risoluzione Full HD 1080p e funzioni avanzate come la registrazione USB PVR e il lettore multimediale, il device in questione ti permette di ricevere i nuovi canali senza cambiare TV.

Oggi su Amazon lo trovi in super sconto a soli 17,99€, con il 5% di sconto e spedizione inclusa, un’offerta imperdibile per adeguarsi al digitale terrestre di nuova generazione.

Il nuovo decoder con digitale terrestre supporta lo standard DVB-T2 HEVC

Questo decoder supporta il nuovo formato DVB-T2, necessario per la ricezione dei canali digitali terrestri aggiornati. È compatibile con qualsiasi televisore dotato di ingresso HDMI o SCART, rendendolo perfetto sia per TV moderne che per modelli più datati. La risoluzione Full HD 1080p assicura immagini chiare e dettagliate in ogni contesto.

Grazie alla porta USB, il decoder consente di registrare programmi televisivi e riprodurre file multimediali, trasformando il tuo TV in un centro di intrattenimento.

Il decoder è dotato di un telecomando pratico e un’interfaccia user-friendly, che permette di navigare tra i canali e gestire le impostazioni in modo rapido e intuitivo.

Collegarlo è semplicissimo: basta connetterlo alla TV tramite HDMI o SCART, effettuare la ricerca automatica dei canali e iniziare subito a guardare i tuoi programmi preferiti.

Il decoder digitale terrestre che ti proponiamo è la soluzione perfetta per chi vuole adeguarsi al nuovo standard DVB-T2 senza cambiare TV. Con il supporto all’HEVC Main a 10Bit, una qualità Full HD, la registrazione PVR su USB e il lettore multimediale, grazie all’offerta su Amazon a 17,99€, con il 5% di sconto e spedizione inclusa, questo è il momento perfetto per comprarlo. Approfittane prima che sia tardi.