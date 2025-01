Preparati al futuro con il Samsung Smart TV 75'': DVBT-2 e connettività avanzata per un intrattenimento senza limiti

Se ami il cinema e desideri replicare la qualità del grande schermo direttamente nel salotto di casa tua, sappi che oggi potrai farlo grazie alla smart TV da 75” di Samsung; parliamo di un televisore di grandi dimensioni con qualità d’immagine eccezionale e funzionalità smart avanzate che si porta a casa con un prezzo di 696,00 euro, grazie a un generoso sconto del 42%. Non di meno, le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo.

Schermo Crystal 4K UHD per immagini straordinarie con la smart TV di Samsung

Grazie alla risoluzione Crystal 4K UHD e al 4K Upscaling, questa TV offre immagini dettagliate, colori brillanti e contrasti profondi. Ogni scena sembrerà prender vita, rendendo film, serie e giochi ancora più coinvolgenti. La tecnologia Q-Symphony sincronizza il suono della TV con le soundbar compatibili, offrendo un’esperienza audio surround senza pari. Inoltre, il sistema OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) garantisce un suono che segue l’azione sullo schermo, per un’immersione completa.

Con il suo design sottile ed elegante, la TV in questione si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di stile alla tua abitazione e al tuo salotto. Il grande schermo da 75 pollici rende ogni contenuto visivamente spettacolare.

Non di meno, è compatibile con Alexa, Google Assistant e Bixby, permettendoti di controllarla con semplici comandi vocali. Potrai navigare tra le app, cambiare canale o regolrea il volume senza dover usare il telecomando. Infine, supporta il DVBT-2, il nuovo standard per il digitale terrestre, ed è ideale per lo streaming grazie alle app integrate come Netflix, Prime Video, YouTube e molte altre. La gestione è intuitiva grazie all’interfaccia Samsung Smart Hub. Le porte HDMI e USB, oltre al supporto Wi-Fi, garantiscono una connettività versatile per ogni esigenza.

Per concludere, a soli 696,00 euro, questa smart TV da 75” di Samsung rappresenta un’offerta straordinaria per chi cerca un televisore di grandi dimensioni con tecnologia all’avanguardia e funzionalità complete. Con la tecnologia Crystal 4K UHD e un design elegante, è la scelta ideale per trasformare il tuo salotto in un’esperienza cinematografica.