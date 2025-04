Pulizia a livelli PRO: Dreame H12 Pro Ultra aspira, lava e asciuga in un colpo solo e oggi è in offerta

Chi cerca un dispositivo per la pulizia domestica in grado di gestire in contemporanea polvere, sporco liquido e lavaggio dei pavimenti può ora puntare sul DREAME H12 Pro Ultra, disponibile su Amazon a 349,00€ grazie a uno sconto del 13%. Un prezzo competitivo per un aspirapolvere senza fili che offre funzioni avanzate e una potenza di aspirazione di 16.000 Pa, pensata per affrontare ogni tipo di superficie.

DREAME H12 Pro: l’accessorio indispensabile per la tua abitazione

Questo modello rappresenta uno dei punti più alti della linea DREAME per quanto riguarda la gestione combinata di aspirazione e lavaggio, con un sistema di lavaggio e asciugatura della spazzola integrato e automatico. Una delle innovazioni più apprezzate è il raschietto interno, che mantiene la spazzola sempre pulita durante l’uso, evitando la diffusione dello sporco raccolto.

La doppia rotazione delle spazzole assicura una copertura uniforme e profonda anche nelle zone più impegnative. L’aspetto più interessante, però, è la pulizia dei bordi su entrambi i lati, funzione che riduce la necessità di intervenire manualmente lungo zoccoli e battiscopa.

Il DREAME H12 Pro Ultra integra anche un sistema smart di rilevamento dello sporco, che regola in automatico la potenza e la quantità d’acqua utilizzata. Questo non solo ottimizza il risultato finale, ma consente anche di risparmiare batteria e liquidi, rendendo il dispositivo efficiente su tutti i fronti.

L’autonomia e la gestione pratica sono altri due punti di forza. Il serbatoio dell’acqua pulita e quello dell’acqua sporca sono separati, per garantire il massimo igiene durante il lavaggio. Inoltre, il dispositivo si pulisce da solo grazie alla funzione autopulente, riducendo al minimo la manutenzione.

Con uno sconto del 13%, il DREAME H12 Pro Ultra è oggi acquistabile su Amazon a 349,00€, IVA inclusa e spedizione compresa, una cifra ben giustificata dalle sue prestazioni e dalla tecnologia integrata per la pulizia completa della casa.