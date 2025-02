Se hai un iPhone non puoi non avere un Apple Watch; il modello di decima generazione con Cellular è in super offerta

Apple Watch Series 10 è lo smartwatch che devi comprare se hai un iPhone; il modello con cassa da 42 mm in alluminio color Jet Black, con il modem GPS + Cellular, è in offerta speciale su Amazon al costo di soli 499,00€ con un risparmio sul prezzo di listino pari al 14%. Corri a prenderlo, è un best buy senza eguali.

Questo è un dispositivo completo per il fitness, la salute e la produttività, progettato per migliorare la tua routine quotidiana con funzionalità avanzate e un design raffinato e grazie al display Retina always-on più grande e brillante, al monitoraggio ECG, alla connettività cellulare e a una serie di strumenti per la salute e il fitness, questo wearable è praticamente un companion ideale di chi possiede un melafonino di casa Apple.

Apple Watch Series 10 GPS + Cellular: lo smartwatch più avanzato di sempre in offerta su Amazon

Apple Watch Series 10 introduce un display Retina always-on più ampio e luminoso, che offre una visibilità eccezionale in ogni condizione di luce. La cassa in alluminio da 42mm è leggera, resistente e carbon neutral, perfetta per chi cerca un prodotto potente e sostenibile. Il cinturino Sport Loop Nero garantisce comfort e aderenza ottimale, adattandosi perfettamente a qualsiasi attività.

Questo device include sensori avanzati per la salute:

c’è l’app ECG per rilevare segni di fibrillazione atriale;

il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2);

l’analisi avanzata del sonno per migliorare il riposo.

Inoltre, è perfetto per chi vuole tenere sotto controllo il proprio stato di salute in tempo reale, con dati precisi e approfonditi. In più considera che è lo strumento perfetto per chi fa sport, grazie al rilevamento automatico degli allenamenti, al GPS integrato per tracking accurato delle attività outdoor e la resistenza all’acqua fino a 50 metri, così lo potrai utilizzare anche in piscina.

Grazie alla connettività GPS + Cellular, puoi effettuare chiamate, inviare messaggi, ascoltare musica in streaming e ricevere notifiche direttamente dall’orologio, senza bisogno di avere l’iPhone con te. La batteria offre un’intera giornata di utilizzo, con una ricarica rapida che ti permette di ottenere ore di autonomia con pochi minuti di ricarica.

L’Apple Watch Series 10 GPS + Cellular è lo smartwatch definitivo per chi cerca un dispositivo potente, elegante e ricco di funzionalità per salute, fitness e produttività e possiede uno smartphone della mela. C’è lo sconto esagerato del 10% su Amazon, oggi è disponibile a 499,00€, spese di spedizione comprese.