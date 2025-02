Smart TV Hisense da 40", compatta e ricca di funzioni: Alexa e Game Mode, in super offerta

Hisense è un brand molto attivo nella produzione di elettrodomestici e in particolar modo nella produzione e realizzazione di televisori: oggi, su Amazon, la smart TV targata proprio Hisense da 40 pollici con Game Mode e Alexa integrata, viene messa in promozione con uno sconto attivo del 12% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 234,99€. Acquistala ora in offerta!

Smart TV Hisense: tutte le caratteristiche di questo televisore

Questa smart TV Hisense è dotato di una risoluzione HD, un pannello LCD ed è dotata di Tuner DVB-T2 con funzionalità Game Mode per i videogiocatori e per ottimizzare al meglio le immagini e ciò che appare a schermo durante le sessioni di gaming.

In termini di design, questa TV è dotata di Design Slim con cornici sottili e un pannello di dimensioni maggiori, si tratta di uno schermo avvolgente e coinvolgente. Il sistema operativo integrato è VIDAA U6 con controlli vocali Alexa, Wi-Fi integrato e telecomando con accesso diretto a 9 piattaforme tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, RaiPlay.

Queste rende facilmente accessibili le varie piattaforme di streaming. Potrai controllare il tutto tramite la voce e tramite un clic sul telecomando. Inoltre è dotato di sintonizzatore Digitale Terrestre T2 & Satellitare S2 HEVC 10, certificato lativù, HDMI 2.0 e, tra le altre cose di audio immersivo con tecnologia DTS X e con jack doppio audio.

Anche dal punto di vista audio, questa smart TV Hisense non scende a compromessi e rappresenta una prima scelta con cui è possibile immergersi completamente in ciò che si sta guardando.

