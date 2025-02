Speaker Bluetooth portatile: tanta potenza e un prezzo super su Amazon

Acquistare uno speaker Bluetooth portatile non è mai stato così conveniente: grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile puntare sull'ottimo Anker Soundcore 2 che viene proposto con una promo flash che riduce il prezzo fino a 26,59 euro.

Il modello in questione è acquistabile premendo sul box qui sotto, con possibilità di sfruttare la consegna gratuita, anche in un giorno, e ha tutte le caratteristiche giuste per essere considerato come il "best buy" degli speaker Bluetooth portatili, come confermano le 4,6 stelle su 5 basate su oltre 120.000 recensioni degli utenti Amazon.

Anker Soundcore 2: la scelta giusta per una cassa Bluetooth portatile

Lo speaker Bluetooth portatile di Anker è dotato di una potenza da 12 W e di dimensioni particolarmente compatte (16,5 x 4,5 x 5,4 cm). Tra le specifiche troviamo il supporto alla connettività Bluetooth che consente l'abbinamento veloce con smartphone, tablet, computer e tanti altri dispositivi, in modo da riprodurre facilmente l'audio.

Sfruttando la tecnologia BassUp, inoltre, lo speaker può offrire bassi potenti e una resa audio eccellente in considerazione della fascia di prezzo. L'utilizzo in mobilità è garantito da batteria da 5.200 mAh che offre un'autonomia davvero elevata oltre che dalla certificazione di impermeabilità IPX7. È possibile anche associare due Soundcore 2 a un singolo dispositivo per un audio stero di qualità superiore.

Anker Soundcore 2 ha, quindi, tutto quello che serve per poter offrire prestazioni eccellenti con una spesa ridotta e la possibilità di utilizzo in qualsiasi luogo, senza dover temere problemi di autonomia. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Anker Soundcore 2 al prezzo scontato di 26,59 euro.

Si tratta dell'occasione giusta per acquistare una cassa Bluetooth portatile di qualità e con un prezzo contenuto. L'offerta è disponibile di seguito e sarà accessibile solo per un breve periodo di tempo. A disposizione degli utenti ci sono diverse colorazioni dello speaker.