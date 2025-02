Tastiera Logitech wireless con design minimal e retroilluminazione perfetta ad un prezzo imperdibile

Logitech è un'azienda con una lunga storia e tradizione e garantisce sempre alta qualità nei suoi dispositivi e accessori e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 46% sulla sua tastiera wireless che viene messa in vendita al prezzo totale e finale di 69,99€. Approfitta subito della promozione!

Questa tastiera Logitech wireless è dotata di tasti leggermente concavi che si adattano alla forma delle dita. Dispone, inoltre, di dettatura vocale, microfono mute/unmute e tasti Emoji. Inoltre è progettata con un layout che garantisce massima precisione e senza alcuno sforzo sulla superficie, con uno stile minimal ed ergonomico, con la possibilità di essere trasportata ovunque.

Presenta una tecnologia di illuminazione smart, infatti, la tastiera si illumina nel momento in cui le dita si avvicinano, mentre l’intensità della retroilluminazione si adatta alle condizioni di luce dell'ambiente circostante, perfetta quindi per un uso domestico o in ufficio. Risulta essere ricaricabile tramite USB-C: la carica completa della tastiera dura 10 giorni con un utilizzo completo.

Inoltre Logitech ci tiene a sottolineare di quanto la tastiera sia realizzata con delle parti in plastica riciclata, il che mette in evidenza l'impegno di un'azienda storica come Logitech dal punto di vista ambientale e nella realizzazione di prodotti ecosostenibili.

Lo sconto del 46% è molto allettante per chiunque sia alla ricerca di una nuova tastiera: piccola, minimal, retroilluminata, precisa ed ergonomica. Inoltre, considerando le spese di spedizione pari a 0 rendono questo prodotto e in particolar modo questa promozione estremamente invitante.

