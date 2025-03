Trapano avvitatore a batteria con 53 accessori in SCONTO LAMPO su Amazon

Offerta lampo per il fai-da-te su Amazon molto interessante e che riguarda questo trapano avvitatore a batteria da 18V, con 53 accessori e caricatore rapido incluso nella confezione. Grazie allo sconto odierno puoi pagarlo soltanto 71,86 euro invece di 84,54, con spedizione Prime e persino la possibilità di suddividere il pagamento in 3 comode rate con Amazon stessa. L'opzione è disponibile al checkout.

Trapano avvitatore a batteria in offerta: pratico, potente e completo

Il trapano avvitatore in questione è dotato di un motore senza spazzole che garantisce prestazioni e una durata 10 volte maggiore rispetto ai modelli tradizionali. Con una coppia massima di 60Nm avrai un'efficienza migliorata del 50% per sfruttare al meglio le tre funzioni integrate (trapano, martello, avvitatore) e due velocità regolabili fino a 2000 RPM. Potrai utilizzarlo facilmente su legno, metallo, plastica e persino cemento.

Il kit include ben 53 accessori tra punte, adattatori, prolunghe e inserti in modo da soddisfare ogni esigenza di foratura e avvitatura per i tuoi lavori: grazie al mandrino in metallo da 13mm avrai una maggiore stabilità delle punte per evitare movimenti fastidiosi e pericolosi durante l'uso. La batteria da 2.0Ah ti assicura invece una lunga autonomia con una ricarica completa che avviene in un'ora soltanto: un pratico display LED ti indicherà sempre la carica residua.

Per comfort e sicurezza il trapano non delude nemmeno da questo punto di vista con un doppio interruttore di protezione che previene le accensioni accidentali e una impugnatura in gomma morbida per ridurre l'affaticamento anche dopo un uso prolungato. La clip da cintura, infine, ti permetterà di agganciare il trapano per averlo sempre a portata di mano durante i tuoi lavori.

Uno strumento dunque affidabile, potente e completo che puoi avere ad un prezzo a dir poco imbattibile: ideale per hobbisti e professionisti del fai-da-te, acquistalo oggi in offerta lampo a soli 71,86 euro, anche in piccole rate.