Un unico adattatore per tutte le tue esigenze con 7 porte: approfitta del doppio sconto su Amazon

L’hub USB Type-C di Baseus con sette porte è un adattatore versatile e potente, perfetto per chi desidera aumentare la produttività e la connettività del proprio dispositivo. Con attacchi HDMI 4K, USB-A 3.0, lettori di schede SD/TF e Power Delivery 100W, è un accessorio indispensabile se possiedi un laptop, ma va benissimo anche con i tablet e gli smartphone. Disponibile su Amazon a soli 16,85 euro, grazie al doppio sconto del 5% e al coupon dell’11%, rappresenta un’opportunità imperdibile che non puoi lasciarti sfuggire.

Massima versatilità con 7 porte con l’hub USB Type-C di Baseus

Con sette porte integrate, l’hub di Baseus offre tutto ciò che ti serve per collegare dispositivi e periferiche. La porta HDMI 4K a 60Hz ti permette di connetterti a monitor o TV per godere di immagini nitide e fluide, ideale per presentazioni, lavoro o intrattenimento. Le tre porte USB-A 3.0 garantiscono trasferimenti di dati veloci fino a 5 Gbps e supportano l’utilizzo simultaneo di più dispositivi.

La porta USB-C Power Delivery (PD) supporta fino a 100W, assicurando una ricarica rapida e sicura per laptop, tablet e smartphone. Puoi alimentare il tuo dispositivo mentre utilizzi le altre porte, senza interruzioni. I lettori di schede SD e TF integrati offrono una soluzione pratica per trasferire foto e video da fotocamere, droni o smartphone, semplificando il flusso di lavoro per fotografi e creatori di contenuti.

È piccolo e compatto, facile da trasportare, ottimo per chi lavora o studia in mobilità. È compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi MacBook, Surface Pro, tablet, ma anche Steam Deck, Rog Ally e device Samsug o Apple. Insomma, va benissimo con tutti i sistemi operativi.

Con un costo di soli 16,85 euro, grazie al 5% di sconto e al coupon dell’11%, questo hub è indispensabile se possiedi un laptop di ultima generazione e desideri espandere la connettività. Inoltre, è una soluzione economica ma completa per aumentare la tua produttività. Non lasciartelo sfuggire.