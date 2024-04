Carpi, rissa e coltellate in piazza Martiri: sono sette gli indagati

Modena, 22 aprile 2024 – Sono sette le persone indagate a seguito della rissa con ferimento a coltellate di due giovani tunisini avvenuta a Carpi, in piazza Martiri, lo scorso 23 dicembre. Tre 21enni di origini egiziane in carcere per rissa aggravata e tentato omicidio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due 32enni tunisini, rimasti feriti, ed infine divieto di dimora nella provincia di Modena nei confronti di altri due indagati egiziani, di 18 e 21 anni, sempre per le ipotesi di rissa aggravata e tentato omicidio. Queste le risultanze delle indagini coordinate dalla procura di Modena. Coinvolti nella rissa due gruppi di cittadini egiziani e tunisini. A seguito dell’accaduto, le forze dell’ordine avevano trovato sul posto due uomini con ferite all’addome ed al torace, portati agli ospedali di Baggiovara e Bologna in gravi condizioni. Le successive indagini hanno portato all’identificazione di dieci persone, tutti partecipanti ad una rissa che avrebbe avuto origine da un diverbio, qualche giorno prima, fra i due tunisini feriti (poi indagati a loro volta per rissa aggravata e lesioni personali aggravate) ed alcuni giovani egiziani. I provvedimenti sono stati eseguiti nella giornata odierna, nelle province di Modena, Reggio Emilia e Milano.