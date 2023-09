Festa del fungo porcino 2023 a Pievepelago: due giorni di gastronomia e mercatini

Pievepelago (Modena), 16 settembre 2023 – Oggi, sabato 16, e domani, domenica 17, torna a Sant’Annapelago la Festa del Fungo Porcino e dei prodotti tipici dell’Appennino tosco-emiliano. Un fine settimana da vivere all’insegna del prodotto principe del bosco: il fungo porcino, con mostra micologica, escursione guidata, mercatini, musica, menù a tema e tanto altro. Oggi fino a sera si terrà il mercatino in piazza con artigianato locale, prodotti tipici e oggettistica varia.

E’ poi aperta la mostra fotografica presso la casetta ‘Sci Club’ e alle 12.30 gastronomia a cura dei ristoranti locali, dalle 15 apertura mostra micologica (fino alle 19) presso il teatrino D. Bosco. Dalle 16 musica e intrattenimento in piazza Gimorri con il gruppo folkloristico Gigetto del Bicchiere. Dalle 19 stand gastronomici a cura dei ristoranti locali e alle 21 nella Chiesa Parrocchiale converto del Coro Valle del Pelago e del Coro R. Montecuccoli di Pavullo.

Domenica dalle 8 riapertura mercatino e dalle 9 riapertura mostra micologica (fino alle 13). Alle ore 10 c’è la passeggiata micologica: il ritrovo è fissato nel parcheggio seggiovia (info e prenotazione obbligatoria 388/7969269), alle 11 premiazione del concorso fotografico e del fungo più peso presso la casetta ‘Sci Club’.

Dalle 12.30 gastronomia a cura dei ristoranti locali. Alle 15 ‘Si fa presto a dire fungo’ incontro divulgativo/esperienziale adatto per ragazzi 8-13 anni presso lo stand del Parco in Piazza. Alle 16.30 chiusura con spettacolo di burattini.

Particolare interesse ha destato il tema del concorso fotografico abbinato alla Festa, per scoprire cosa resta dei tanti borghi e casolari abbandonati del nostro Appennino. “La finalità di questa tematica – dicono gli ideatori - è un percorso a ritroso nel tempo per togliere tanti luoghi all’oblio dell’abbandono e ricostruire la loro identità e di coloro che vi hanno vissuto. La foto in concorso, oggetto della mostra, raccontano gli scorci della vita di un tempo. Oltre a promuovere la conoscenza del territorio di Pievepelago non solo dal punto di vista paesaggistico ma storico- antropologico e sociale, le immagini consentiranno di dotare il Comune di Pievepelago di un archivio fotografico che consenta una maggiore conoscenza del territorio anche a fini turistici. Verranno assegnati tre premi per ciascuna categoria consistenti in confezioni di prodotti del sottobosco. Tutte le opere migliori saranno oggetto della mostra che si terrà a Sant’Annapelago nell’ambito della festa del Fungo 2023 e poi in altre iniziative nel capoluogo. Tutte le opere partecipanti verranno pubblicate sul sito o sulla pagina Facebook dell’Ente.