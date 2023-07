Street market a Pavullo, centro gremito

Pavullo (Modena), 11 luglio 2023 - Grande successo per la seconda edizione assoluta dello ‘Street Market’, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Pavullo. Domenica, dalle 8 e fino a sera, il centro storico si è riempito di commercianti, usciti ‘in strada’ con la merce per il primo weekend di saldi, e… tanti bambini alla ricerca dei primi affari, accorsi circa in 70 per il mercatino dello sbarazzo: «Alle 22 alcuni bambini, arrivati alle 8 di mattina, erano ancora in strada con la propria merce pur di concludere gli affari - scherza Simona Cornia di Pro Loco -. Nonostante il caldo, la gente non è mancata. Un grazie va ai genitori che hanno pazientemente accompagnato i figli». Dal lato dei commercianti, l’iniziativa ha cercato di ‘raddrizzare’ una stagione partita male, con il caldo - specialmente in Appennino - arrivato solo pochi giorni fa, in corrispondenza proprio dell’avvio dei saldi. Prossimo appuntamento, con la terza edizione dello Street Market, al 27 agosto (prenotazioni gratuite per i banchetti dei bimbi al 3462395808). Intanto, stasera (e tutti i martedì di luglio e agosto) proseguono in centro i rinnovati ed ampliati mercatini del martedì sempre a cura di Pro Loco, con artisti di strada, hobbisti, ambulanti ed intrattenimento. r.p.