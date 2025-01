A Campogalliano e Soliera, Vincenzi nuovo responsabile

Cambio al vertice per quanto riguarda le sedi Lapam Confartigianato di Campogalliano e Soliera dove Marco Vincenzi è diventato il nuovo responsabile. Vincenzi, precedentemente all’interno del team della sede Lapam Confartigianato di Castelfranco Emilia, prende il posto di Ida Ballarini.

"Colgo l’opportunità per mettermi in gioco e realizzare un’esperienza differente – afferma Vincenzi –. Credo che Campogalliano e Soliera siano due comuni strategici e che offrano opportunità per coloro che vogliono fare impresa, con una posizione importante sul territorio provinciale.