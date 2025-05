Assalto alla tabaccheria. Titolare minacciato da due banditi armati

Le telecamere di sorveglianza inquadrano tutta l’azione; i due rapinatori, con il volto travisato da passamontagna fanno irruzione all’interno del locale; si dirigono decisi dietro al bancone dove c’è la cassa, uno di loro impugna un lungo coltello, cerca di colpire il titolare, quest’ultimo cerca di difendersi, per farlo afferra un cesto del lavandino per fargli da scudo ma il rapinatore non indietreggia, anzi, si fa sempre più minaccioso continua ad avanzare verso di lui sempre impugnando il coltello, cerca di colpirlo, il barista cerca di bloccarlo.

Tutto si svolge in una manciata di minuti, due minuti di una rapina selvaggia messa a segno da due uomini senza scrupoli; alla fine i due scappano con un bottino circa 300 euro. E’ accaduto domenica mattina al bar-tabaccheria di via Emilia Est, nella zona della Fossalta. Il titolare, Massimiliano Cavani, in quel momento stava preparando il locale per l’apertura.

"Erano circa le 9,20 quando ho subito un vero e proprio assalto - racconta - mi ero reso conto che si era fermata un’auto all’esterno del locale, nel momento in cui stavo uscendo si sono precipitati dentro due uomini, uno era armato di coltello, ha cominciato a sferrare dei fendenti verso di me per cercare di tenermi lontano dalla cassa mentre il secondo ha prelevato il contante che ha trovato dopodiché ho avuto una breve colluttazione con il rapinatore, poi i due sono fuggiti".

Durante il tentativo di resistenza, Massimiliano Cavani è rimasto ferito lievemente. "Quasi dei graffi – minimizza – ma poteva andare molto peggio. Anche come bottino poteva andare peggio poiché alla domenica lavoriamo molto con i gratta e vinci; avevo appena pagato una vincita da 500 euro".

Secondo quanto riportato dal titolare del locale, i due erano probabilmente italiani, tra i 35 e i 40 anni. Subito dopo la rapina sul posto sono intervenuti le volanti e dopo avere ascoltato il racconto del commerciante hanno avviato le indagini. Fondamentale pe gli inquirenti sarà ora visionare i filmati della telecamera installata all’interno del bar tabaccheria che immortalato tutti i momenti concitati della rapina ma anche quelle pubbliche per ricostruire la via di fuga dei due.

Ieri pomeriggio Cavani ha presentato denuncia formale. "La situazione sta peggiorando notevolmente; sulla via Emilia e in tutta la zona della Fossalta c’è di tutto; prostituzione, spaccio di droga e purtroppo anche furti e rapine".