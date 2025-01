A Melbourne Berrettini è ospite dei ristoratori modenesi

È ormai una tradizione per ‘Trattoria Emilia’, il ristorante di cucina modenese nel pieno centro di Melbourne, ospitare gli sportivi più famosi che transitano dall’Australia per i loro impegni sportivi. Con la Motogp era toccato a Bagnaia e Bastianini, mentre ieri sera, per una cena rigenerante con ottimo cibo italiano, è tornato a ‘Trattoria Emilia’ un cliente affezionato: Matteo Berrettini, tennista italiano già finalista a Wimbledon che tra poche ore inizierà la sua avventura nell’Australian Open. È stato il giornalista italiano Dario Castaldo a far scoprire ai tennisti la trattoria condotta dagli chef modenesi Francesco Rota e Luca Flammia e dal maitre Matteo Neviani, e da qualche anno la spedizione azzurra ‘down under’ tiene il ristorante di Little Collins Street come tappa fissa prima di iniziare il torneo. Le specialità? Gnocco fritto e salumi, ma anche tortellini, tortelloni, pasta al ragù, alcuni piatti sperimentali e una versione rivisitata del tiramisù.

a. t.