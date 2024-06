A tre anni cade dal balcone su un’auto, salvo per miracolo

SOLIERA (Modena)

Tragedia sfiorata, ieri mattina, a Limidi di Soliera (Modena). Erano circa le 12 quando un bambino di tre anni, di nazionalità ghanese, è caduto dal terrazzo di casa, al secondo piano di una palazzina. A evitare il peggio è stata la fortuita presenza, proprio nel punto di caduta, dell’auto di una donna che si era appena recata al forno al piano terra dello stabile. L’impatto del bimbo, dopo un volo qualche metro, contro il lato del cofano, e poi a terra, ha attutito la caduta. Sotto choc i genitori, ma anche i residenti della palazzina, che ha l’ingresso in via Cabassi, e gli abitanti del quartiere, richiamati dall’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso, oltre che dei carabinieri di Soliera. Il bimbo per fortuna non ha perso coscienza ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna in codice 2, di media gravità: non sarebbe in pericolo di vita. Nel terrazzo del secondo piano resta la seggiola sulla quale presumibilmente si è arrampicato, per poi sporgersi troppo dal terrazzo fino a scivolare di sotto. "Non riesco a caprie come sia potuto accadere, sono sconvolta", racconta una parente acquisita, che in quel momento era in casa col bambino e il fratellino di neanche due anni. È lei a ricostruire l’accaduto. "La mamma è uscita per andare all’ufficio postale – dice –, poi mi ha chiamata perché aveva dimenticato la carta d’identità. Ho messo il bimbo a letto, chiuso la porta della camera e fatto le scale per portare il documento alla madre. Nel giro di pochissimi istanti tutto è precipitato e non riesco a capire come sia possibile". "Ho sentito suonare il citofono – dice una vicina –, mi hanno detto che c’era un bimbo caduto dal balcone, ho subito telefonato alla mamma per avvertirla". Sull’episodio indagano i carabinieri. Una triste coincidenza per Soliera: lo stesso giorno di due anni fa, la babysitter carpigiana Monica Santi fece cadere dalla finestra un bimbo di 13 mesi che miracolosamente si salvò. La donna ha patteggiato quattro anni e cinque mesi per tentato omicidio. Maria Silvia Cabri