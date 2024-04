Abbiamonelcuore, premiazioni a Castelfranco

Prosegue il tour per le premiazioni di #abbiamonelcuore, il concorso promosso dal Gruppo Hera e dalle amministrazioni comunali del territorio modenese per coinvolgere le comunità locali in un’azione condivisa, finalizzata alla cura dell’ambiente. Nei giorni scorsi in municipio a Castelfranco sono stati consegnati i riconoscimenti ai progetti vincitori per l’area della Cintura modenese, alla presenza degli amministratori di Castelfranco e Bomporto. Quattro le idee scelte da una giuria tecnica composta da esperti del Gruppo Hera, in qualità di gestore dei servizi ambientali, dalle Amministrazioni Comunali e da persone qualificate che operano nell’ambito della comunicazione e della sostenibilità. I progetti riguardano soprattutto il riuso e la riduzione dei rifiuti e hanno ricevuto premi, in denaro o in attrezzature, per la loro realizzazione. Ecco le idee vincitrici: Progetto parco a raccolta rifiuti differenziata, presentato dal Gruppo Volontari singoli del Comune di Bomporto e da realizzare nel principale parco pubblico (primo premio in denaro). RIVestiTi, del centro culturale Almo di Piumazzo, progetto che ha l’obiettivo di riutilizzare i vestiti usati (secondo premio in denaro) e che vedrà la sua realizzazione nei Comuni di Castelfranco e San Cesario. Ritorno alla Terra di Ancescao Provinciale, è stato ideato per promuovere nel Comune di Castelfranco il compostaggio negli orti degli anziani, coinvolgendo anche i più piccoli (terzo premio in denaro). La Città degli Alberi e Arcispazio per l’Ambiente, presentato congiuntamente dalle omonime associazioni di Castelfranco, ha lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti da imballaggio (primo premio in strumenti e attrezzature). L’ampia adesione al concorso, che nei territori serviti dal Gruppo Hera in provincia di Modena ha visto la partecipazione complessiva di 82 progetti, dimostra il livello di attenzione e sensibilità espresso dai cittadini verso il tema della tutela ambientale, vissuto come responsabilità condivisa con la multiutiity e le amministrazioni comunali.