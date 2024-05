Abbonamenti, da oggi si parte

Prenderà il via oggila campagna abbonamenti di Modena Volley. La novità principale della campagna abbonamenti riguarda la promo famiglia. In base al settore scelto, uno dei due genitori paga il prezzo intero ed il secondo ha diritto ad uno sconto del 5%. Per quanto riguarda i figli, ognuno di loro ha diritto ad uno sconto del 15%, una promozione valida sia per i rinnovi che per i nuovi abbonamenti. Altra novità nel merchandising con 30 euro di sconto sull’acquisto della t-shirt gara e 10 euro di sconto sulla t-shirt tifoso. Le fasi: dal 27 maggio al 12 giugno, rinnovo dello stesso posto; dal 17 al 23 giugno, rinnovo con cambio posto; vendita libera dal 24 giugno.

L’abbonamento per la stagione 2024/25 dà diritto all’accesso al PalaPanini per tutte le partite che Modena Volley disputerà in casa, tranne Final Four. Prezzi e dettagli da oggi sul sito www.modenavolley.it.