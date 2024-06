Nazionali U 23, la Symbol conquista il bronzo

Svanisce con un calcistico 0-1 in semifinale con il Pumas Viareggio, il sogno tricolore della Symbol Amatori Modena alle Finali Nazionali Under 23 che si sono concluse ieri al PalaFerrarin di Breganze: con questo scarto ridottissimo i giovani gialloblù di Adriano Vaccari hanno perso la possibilità di giocarsi uno scudetto che sembrava alla portata. La rete del viareggino Pesavento, omonimo dell’indimenticato dirigente dell’Invicta di hockey inline, in avvio di partita condiziona la gara, con la Symbol che conferma la miglior difesa dell’intera manifestazione, ma anche la cronica difficoltà di andare a rete: Bozzetto e compagni provano in tutti i modi a bucare il bunker toscano, ma si devono arrendere, per andarli a giocare la finalina con i detentori del Giovinazzo. Anche in questa partita, la differenza la fa la difesa gialloblù che si oppone ad ogni conclusione dei grintosi pugliesi: chiuso il primo tempo a reti inviolate, al ritorno in pista la Symbol decide di rompere gli indugi accelerando, per trovare la rete che sblocca l’incontro con Diego Vaccari, che chiude la gara raddoppiando quindici minuti dopo. Ci pensa Bozzetto a mettere la gara in naftalina, per il 3-1 finale, ed una bella medaglia di bronzo che riporta l’hockey giovanile modenese sul podio dopo molti anni: il titolo è poi andato ai padroni di casa del Breganze, che hanno battuto il Pumas 2-1 nella finalissima. Con la conclusione dell’Under 23, si chiude definitivamente la stagione 2023/24.

Riccardo Cavazzoni