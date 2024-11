Addio a Massimo Buffagni, storico ristoratore e titolare del Giardinetto

Tutti i modenesi almeno una volta si sono seduti ‘al suo tavolo’ poiché il locale che aveva creato era il simbolo della modenesità e delle eccellenze del nostro territorio. Quando varcavi quella porta, ti sentivi a casa. Si è spento all’età di 71 anni Massimo Buffagni, storico titolare del ristorante ‘il Giardinetto’ di piazzale Boschetti, locale che aveva gestito per oltre 20 anni. Il noto ristoratore si era trasferito a Modena da giovane, lasciando il paesino in cui viveva, Debbia, perchè aveva intuito che la ristorazione poteva crescere e tra l’altro fu uno dei primi ristoratori a portare e proporre le tigelle nel cuore della città. Buffagni fu un antesignano già dagli anni 70, quando iniziò la sua carriera con l’Aquila Nera frequentato da tutti i modenesi dell’epoca per poi spostarsi sempre a Modena, al Caffe del Viale e a Carpi, al Bar Milano (negli anno 80 fu uno dei primissimi o bar a offrire un primo piatto caldo come cucina per il pranzo). Dopo di che Buffagni tornò a Modena dove aprì il primo storico Giardinetto di via Levizzani. Conosciuto e apprezzato "oste in Modena" (come amava essere chiamato) amava la sua città e il suo centro storico, così come i prodotti a km zero, che proponeva ai tantissimi e affezionati clienti nel suo caratteristico locale. Non mancava mai di accogliere personalmente i propri clienti, consigliando loro non solo i piatti del giorno ma anche i lambruschi del territorio che non dimenticava mai di abbinare alle pietanze. I tanti amici lo ricordano come una persona dal cuore buono e generoso. Le esequie si svolgeranno sabato mattina presso la Chiesa del Gesù Redentore. La salma sarà poi tumulata nel cimitero del paese di origine.