Addio a Vincenzo De Girolamo. Spilamberto in lutto

Nel 1962 collaborò come operaio specializzato alla creazione delle bombolette spray per vaporizzare lacca da capelli e non solo e da quel momento tutti a Spilamberto conoscevano il suo nome. Si è spento ieri a 89 anni Vincenzo De Girolamo, ultimo di 21 figli. De Girolamo, originario di Battipaglia era arrivato a Spilamberto giovanissimo e lavorava come metalmeccanico specializzato: era impiegato in una fabbrica dì scatole di pelati; lavorava la lamiera. Successivamente fu chiamato dal titolare dell’azienda Superbox, ex Brebbia nel 1962 in questa piccola fabbrica dove venivano realizzate le scatole di liquirizia ma anche le bomboletta spray per la lacca. De Girolamo aveva trascorso tutta la vita a Spilamberto insieme ai tre figli: Katia, Antonio e Pier Luigi. Lascia i figli, la moglie Maria Luisa, ambulante molto nota in paese e i nipoti Carlotta, Jacopo, Martina e Matteo. I funerali si svolgeranno nella chiesa di San Giovanni Battista a Spilamberto lunedì alle 15.