"Addio al luogotenente Marcello, ci mancherà"

Usmia Carabinieri e i carabinieri di Modena "sono addolorati" per la prematura scomparsa del luogotenente Luciano Marcello, 59 anni, in servizio presso il Nucleo Informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Modena. "Il luogotenente Marcello, persona mite e straordinariamente professionale, era un collega affidabile che si distingueva per la sua disponibilità e la sua educazione esemplare – scrivono i sindacati –. Il Luogotenente Marcello ha lasciato un’impronta indelebile nei nostri cuori e di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui nel corso degli anni".

A essere ricordato è anche il suo animo gentile e il suo servizio per gli altri. "La sua dedizione al servizio e la sua gentilezza saranno ricordate con affetto da tutti coloro che hanno avuto il piacere di incrociare il suo cammino – proseguono – Con questa foto, lo ricordiamo nel suo ruolo di comandante del Radiomobile di Modena, un momento che rimarrà impresso nella memoria di coloro che hanno avuto il piacere di lavorare con lui. In questo momento di lutto, il nostro pensiero va alla famiglia del luogotenente Marcello. Che possano trovare conforto nei ricordi di un uomo straordinario che ha lasciato un’impronta positiva nella vita di coloro che ha incontrato".