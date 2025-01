Addio al professor. Stefano Pacchioni

Il sindaco Letizia Budri e tutta l’amministrazione comunale di Mirandola esprimono un profondo cordoglio per la scomparsa di Stefano Pacchioni, professore del liceo Luosi Pico. Aveva 85 anni.

Dichiara l’assessore Marina Marchi: "Ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa di un collega che per tanti anni è stato docente presso il liceo Pico, un vero punto di riferimento per molti giovani di Mirandola. Ricordo ancora il professor Pacchioni ai tempi in cui iniziai il ginnasio: sempre disponibile e comprensivo con gli studenti, anche se non ho avuto il privilegio di averlo come insegnante. Quando poi, dopo la laurea, tornai a scuola come docente per le prime supplenze al liceo Pico, lui si dimostrò subito collaborativo e accogliente".