Addio alla prof. Luisa Severi, anima del Cai

Si è spenta a Pavullo la prof. Maria Luisa Severi, già insegnante di matematica e fisica all’IIS Marconi, animatrice del Cai pavullese con incarichi di consigliera e responsabile della Commissione cultura. Faceva parte anche del gruppo ‘Storia Locale’ con sede a Montecreto. A Pavullo era anche membro del Comitato Parco Ducale. "È con profonda tristezza che ci uniamo al dolore della famiglia per la scomparsa della prof.ssa Severi, figura straordinaria per la nostra comunità — ha detto il sindaco Davide Venturelli –. Maria Luisa ha dedicato la sua vita all’educazione dei giovani come insegnante e dirigente all’istituto Marconi, distinguendosi per il suo impegno verso l’inclusione, in particolare dei ragazzi immigrati. Ricorderemo sempre il suo entusiasmo nel gruppo di camminatori ’Carabésa’ e il suo amore per la nostra terra. Condoglianze a nome della comunità".

w.b.