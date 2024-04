Addio all’imprenditore Gatti. Fu il ’padre’ del Quartiere Parco

Ha suscitato unanime cordoglio, in città, la notizia della scomparsa di Vittoriano Gatti, spentosi ieri presso l’ospedale cittadino all’età di 83 anni. Geometra, imprenditore nel settore delle costruzioni, Gatti ha legato a se, e alle sue intuizioni, buona parte del tumultuoso sviluppo edilizio della città tra gli anni Settanta e gli Ottanta. Ha inventato dal nulla quello che oggi è il quartiere Parco, intercettando tra i primi quella necessità di un abitare non privo di comfort cui strizzava l’occhio il benessere che il boom del settore ceramico e del suo indotto aveva diffuso tra i sassolesi, proponendo loro soluzioni in grado di coniugare qualità e bellezza. Il quartiere Parco, appunto, ma anche quello che oggi è il residenziale ‘Il Fontanazzo’ sono tra i lasciti di un imprenditore di successo, profondamente legato al territorio e innamorato della famiglia – lascia la moglie Edvige, i figli Riccardo e Francesca e i nipoti Carlo e Chiara - e del proprio lavoro, cui si è dedicato con un successo riconosciutogli dai più, se è vero, come è vero che ‘comprare casa da Gatti’, per molti sassolesi, fu a lungo uno ‘status’. La città che cambiava, anche dal punto di vista urbanistico, la Sassuolo ‘locomotiva’ del distretto ceramico e chiedeva spazi all’altezza della sua crescita lo ha sempre visto protagonista. E lo saluterà in occasione del rosario e delle esequie, che ne precederanno l’ultimo viaggio verso il cimitero di San Michele. Il primo è in programma oggi alle 18,30 presso il Duomo di San Giorgio dove, domani alle 15,15, verranno celebrate le esequie.

