Aggredita da un pitbull in piazza: "Ha azzannato me e il mio cane"

E’ scesa dalla macchina con il suo cane al guinzaglio e, pochi secondi dopo, un pitbull si è avventato sull’animale e sulla donna, ferendo entrambi. Solo grazie alla prontezza della giovane, che ha fatto di tutto per salvare la propria cagnolina, il pitbull non ha ferito in modo grave né lei né l’animale. Quelli vissuti dalla donna, una 36enne, sono stati però momenti di terrore e ieri si è recata in Commissariato, a Mirandola, per sporgere denuncia. "Ieri sera, verso mezzanotte (giovedì) stavo tornando a casa: ho parcheggiato a pochi metri, in piazza Garibaldi – racconta Eleonora Lusenti –. Stavo facendo uscire dall’auto il mio cane, un segugio italiano al guinzaglio quando dalla parte opposta della piazza, in un locale chiuso ho notato un gruppo di ragazzi con un pitbull. Il cane, velocissimo, ha iniziato a correre verso il mio. Non ho fatto in tempo a prenderla in braccio e il cane l’ha azzannata al collo: il proprietario non faceva nulla ed io mi sono avventata sui cani, per liberare la mia dalla morsa e sono stata aggredita. Il cane mi ha morso le braccia e mi sono distrutta le ginocchia, finendo a terra ma ci sono riuscita. Il mio cane – racconta ancora – era senza pelle nel collo e il ragazzo è scappato con il pitbull. Dopo dalle mie grida, un po’ perchè ero ferita io, un po’ perchè era ferito il mio cane Lilly, un gruppo di ragazzi mi ha raggiunto e mi ha portato dal veterinario; poi è arrivata l’ambulanza. Sono andata al pronto soccorso, dove mi hanno dato dei punti al braccio a causa dei morsi ricevuti. Mi hanno messo i cerotti di sutura; non saprei quanti. Il mio cane, che ha dodici anni sta fortunatamente migliorando".

v. r.