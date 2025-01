Aggressioni ai sanitari,. Arletti (Fd’I): "Bodycam sugli operatori"

Invoca misure urgenti Annalisa Arletti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia a seguito dell’ennesimo episodio di aggressione verbale si è consumato a Carpi contro un equipaggio del 118, intervenuto in un centro sociale. "Importanti misure sono state implementate dal Governo Meloni che ha iniziato una lotta contro il dilagare di atti violenti nei confronti di chi ogni mattina si sveglia per tutelare la salute di tutti i cittadini, anche di quelli che si ribellano – continua Arletti –. Il primo ottobre scorso, infatti, è stata approvata la legge che reca misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria. La legge Nordio introduce pene più severe per chi aggredisce medici e sanitari, una presa di posizione del Governo Meloni che si schiera dalla parte degli offesi in maniera netta, stigmatizzando e punendo in maniera maggiore ogni comportamento violento, in un momento storico in cui stanno aumentando le aggressioni, specialmente quelle verbali. Tutte le istituzioni devono però collaborare per poter tutelare queste persone".

Conclude Arletti: "Bisogna lavorare per garantire sicurezza maggiore al personale sanitario e vi sono diverse proposte che di cui ci faremo carico come Fratelli d’Italia, ad esempio l’introduzione di una bodycam per chi opera a bordo dei mezzi del 118".