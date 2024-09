Al 94’ è un gol di Crispino che fa esultare il Formigine

FORMIGINE

2

TERRE DI CASTELLI

1

FORMIGINE: Mawuli, Marverti, Saccani (67’ Cornia S.), Carrera (78’ Stefanini), Davoli, Galli, Masoch, Zafferri, Napoli (60’ Crispino), Cantarello, Angelillis (63’ Bellentani). A disp. Cornia F., Mandreoli, Ivancic, Savino, Ricci. All. Cattani

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi (78’ Paglia), De Lucca, Arati, Chmangui, Hajbi, Barbolini (63’ Malo), Bruno, Habib ( 46’ Esposito),Giordano (46’ Pigozzi),Scarlata. A disp. Venturelli, Ben Driss, Massari, Gigli, Iori. All. Domizzi

Arbitro: Maselli di Bologna

Reti: 18’ (rig.) Napoli, 20’ Scarlata, 94’ Crispino

Note: ammonito Scarlata

Impresa del Formigine che vince contro il Terre di Castelli nel debutto della Coppa di Eccellenza. La gara si sblocca dopo 18’ con un calcio di rigore guadagnato da Cantarello, entrato in area a seguito di una sponda di Napoli. Lo stesso Napoli trasforma il rigore calciando centrale e forte. Dopo due minuti però c’è subito la reazione del Terre di Castelli che, approfittando di una difesa colpevolmente disattenta, trova il gol con Scarlata, pescato libero in area di rigore. Nel secondo tempo la partita cambia e, nonostante un paio di occasioni pericolose del Terre di Castelli, il Formigine prende coraggio, alzando il baricentro ed entrando sempre più spenella fotosso in area di rigore. I tentativi del Formigine vengono premiati quando al 94’ Bellentani va sul fondo e mette una palla in mezzo per Crispino (nella foto) che insacca a pota vuota.