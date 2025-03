Al Teatro del Popolo domani si celebra il "Boston Marriage"

Domani 6 marzo, alle 21, al Teatro del Popolo di Concordia va in scena l’allestimento, prodotto da Centro Teatro Bresciano e dal Teatro Biondo di Palermo, di "Boston Marriage", spettacolo giocoso e raffinato di David Mamet, premio Pulitzer più volte nominato agli Oscar, che strizza l’occhio a Tennessee Williams e Oscar Wilde. Sul palco tre apprezzate attrici quali Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica d’Auria, che danno vita per la regia di Giorgio Sangati a uno spettacolo vivace e imprevedibile che mette in risalto l’intento parodistico voluto dall’autore che smaschera ogni convenzione riguardo l’Amore.

La scena si apre su un salottino di fine Ottocento, dove incontriamo due dame e una cameriera: tutto farebbe pensare a una trama convenzionale, ma alla forma non corrisponde la sostanza. Vestiti eleganti, conversazione raffinata, in un primo momento pare di assistere all’incontro fra due vecchie amiche ma all’improvviso tutto cambia, volano gli stracci, il parlare diventa volgare e aggressivo, i ruoli si capovolgono e la commedia esplode in un insieme di contraddizioni e di incoerenze.

Niente è infatti come sembra, le due donne si erano amate e avevano convissuto sotto l’etichetta di "Boston Marriage" - definizione in voga tra il XIX e il XX secolo nel New England usata per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini - e ora Anna, la padrona di casa sposata con un uomo ricco che la mantiene, cerca di riconquistare la sua amata Claire approfittando della protezione del marito.

Alberto Greco