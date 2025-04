Al via due giorni di lavori stradali

Modifiche alla viabilità, domani e sabato, a Ubersetto. Si procederà infatti ai lavori di asfaltatura della nuova rotatoria tra via del Canaletto e via Viazza Primo Tronco nel territorio di Fiorano. E’ prevista la chiusura di via del Canaletto verso via viazza Primo Tronco dalle 8.45 alle 18.30 di domani e dalle 8 alle 12 di sabato. Apposita cartellonistica indicherà le viabilità alternative verso la nuova strada di collegamento di via del Canaletto con via Giardini e con via Montegrappa. Saranno presenti anche movieri a ridosso della rotatoria e verrà istituito un senso unico regolato da semafori nel tratto di via Viazza Primo Tronco interessato dai lavori.