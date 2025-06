Al via il ’Giugno Ravarinese’. Si inizia con la Notte Bianca

Nell’attesa di quello che si annuncia come l’evento clou, l’esibizione di Francesco Renga, l’8 giugno, ieri mattina con la RavaRun 5.30 ha preso il via il "Giugno Ravarinese". Il Giugno Ravarinese adesso può proseguire e lo farà con oltre 50 eventi che si susseguiranno da stasera fino al 28 giugno.

Su tutti ovviamente spicca il concerto sul palco della Rav-Arena, al campo sportivo di via Maestra, di Renga alle 21.30. "Un concerto-evento - assicurano gli organizzatori della Pro Loco - destinato a lasciare il segno: un viaggio emozionante tra i suoi grandi successi". Per l’acquisto dei biglietti si può utilizzare la piattaforma Ticketone (https://www.ticketone.it/event/francesco-renga-rav-arena-20100012/) o recarsi presso i rivenditori autorizzati. Ma, il programma riserva altre sorprese e ospiti come Neja, Sandy Marton ed Enzo Persueder che, il 7 giugno dalle 21.30, si esibiranno nella serata targata Radio Stella, per la quale dal 7 giugno, alle 10, si potranno prenotare i posti, presso la cassa della Rav-Arena.

Il programma musicale, tuttavia, inizia oggi, quando in paese si terrà la tradizionale Notte Bianca con l’American Party e a mezzanotte fuochi d’artificio e proseguirà, poi, con altre serate musicali il 13 giugno e il 15 giugno, in piazza Martiri della libertà e il 22 ed il 24 giugno a Rami, in piazza Aldo Moro.

La rassegna, tuttavia, non è solo concerti: iniziative sono previste per il 2 giugno, Festa della Repubblica, dalle 9 fino a tarda sera. Imperdibile la presenza di un convoglio di mezzi storici e, alle 12 il passaggio degli aerei storici.

Sabato 14 giugno al parco dei sogni, invece, si terrà il "Dar dyafa", una fiera tradizionale marocchina all’insegna dell’integrazione di altre culture. La sera stessa torna la grande grigliata lungo via Roma (prenotazioni al 353 4691612). E per la chiusura il 28 giugno ’Giornata della Relazione e dell’Inclusione’ con sport, pet therapy e tante attività dedicate a persone con disabilità e non. "Siamo davvero entusiasti per questa edizione, - dice il presidente di Pro Loco Ravarino, Maurizio Cremonini - che riesce ad unire la tradizionale locale con elementi di interesse nazionale".

Alberto Greco