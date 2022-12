Al via l’operazione potatura Riguarderà in tutto 800 alberi

Hanno preso il via in questi giorni gli interventi di potatura in città e nelle frazioni, finalizzati a garantire la sicurezza stradale e pedonale. Termineranno entro marzo e sono cominciati, per approfittare della chiusura natalizia, dalle aree prospicenti le scuole per poi proseguire come di consueto con le strade e le aree considerate più urgenti. Centocinquantamila euro l’investimento complessivo per la campagna, ovvero il 57% di quanto investito lo scorso inverno, che riguarderà più di 800 esemplari presenti sul territorio comunale. La somma è stata suddivisa tra Formigine (90mila euro), Casinalbo (oltre 44mila euro), Magreta (oltre 7mila euro), Corlo (oltre 7mila euro) e Colombaro (oltre 4mila) e conferma l’attenzione al verde pubblico da parte dell’Amministrazione che, con Giulia Bosi, sottolinea come "sia necessario, di anno in anno, aumentare le risorse destinate a quel verde che è tra gli elementi più caratterizzanti del territorio formiginese". Anche per questo, parallelamente alle attività di potatura, si darà corso ad un censimento che analizzerà lo stato di salute di tutte le alberature presenti per valutarne lo stato di salute e l’eventuale abbattimento – che avverrà solo a margine di un percorso partecipato con la cittadinanza - cui seguirà comunque la ripiantumazione. Un ulteriore asset del piano verde elaborato dal Comune prevede inoltre, in un prossimo futuro, la piantumazione di alberi lungo la Tangenziale Sud in collaborazione con Hera. Le piante sono messe a disposizione della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto "Mettiamo radici per il futuro".