Alcatraz, via al recupero. Modena Life in campo : "per scrivere un lieto fine"

Modena, 11 gennaio 2025 – Modena Life scommette sulla riqualificazione urbana e sceglie Alcatraz, l’ex direzionale Manfredini, strutturando un progetto che punta al recupero e alla rinascita del complesso nato negli anni Ottanta come sede del Banco San Geminiano e San Prospero e poi abbandonato. Modena Life lancia sul suo sito web un ’concorso di idee’ per coinvolgere la cittadinanza su quello che vorrebbe veder realizzato nel quartiere. A gestire il fondo Modena Life è il gruppo Namira società nata nel 2007 a Milano e specializzata nella costituzione immobiliari.

A dicembre, in via Corassori, c’è stato molto movimento: recinzioni, operai la lavoro, ingegneri e sopralluoghi. E’ stata anche tolta l’acqua che si è accumulata negli anni e che era diventata anche un laghetto per alcuni volatili. Il tetto invece è stata per diverso tempo la meta di gruppi di ragazzini che da lì si lanciavano, legati ad elastici, verso il vuoto.

Ora le cose sono decisamente diverse e a ’lanciarsi’ verso il vuoto è stato ieri un enorme cartellone che annuncia appunto l’entrata nel vivo dell’operazione rigenerazione. Non si scherza più insomma, indipendentemente da quello che c’è o non c’è depositato in Comune.

"Io ho parlato diverse volte con questa amministrazione (Mezzetti, ndr) che è perfettamente informata di tutto – spiega Michelangelo Marinelli – Qui parliamo di recuperare 42mila metri quadri di immobile ed è un impedgno importante. Il Comune ufficialmente sa che è nata una società di gestione e che abbiamo intenzione di iniziare il recupero. Ci siamo parlati e scambiati messaggi".

Sulla carta e al netto delle proposte dei cittadini che possono compilare un questionario sul sito di Modena Life, troveranno posto al Manfredini negozi, uffici, residenze, sale multimediali a servizio del quartiere e forse anche una scuola...il liceo Stem. Se si riuscirà.

r.m.