Alice, slitta il confronto La difesa di Mohamed: "Chiarire meglio le intercettazioni"

di Valentina Reggiani Mascherina sul volto, capelli rasati e capo chino. Ieri mattina per la prima volta Mohamed Gaaloul, il tunisino 29enne e principale sospettato per il delitto della 32enne Alice Neri, ha varcato le porte del tribunale. Era stato fissato infatti per ieri mattina l’incidente probatorio chiesto dalla procura per sentire tre testimoni. Si tratta dei tre tunisini, amici dell’indagato che avrebbero dichiarato di aver visto Mohamed, la mattina del 18 novembre – la stessa in cui Alice è stata ammazzata – arrivare nella loro abitazione con gli abiti sporchi d’olio. Olio che sarebbe stato utilizzato per bruciare la Ford Fiesta con a bordo, nel baule, il corpo della vittima, trovato completamente carbonizzato. Ieri però, su richiesta della difesa di Gaaloul il giudice Andrea Scarpa ha rinviato l’incidente probatorio al prissimo sei marzo. Infatti sono state recentemente ‘integrate’ intercettazioni ambientali che riguardano proprio i tre testimoni, registrate all’interno della caserma dei carabinieri prima che gli stranieri fossero sentiti dai militari. I tre, in sostanza, avrebbero parlato tra loro per circa sei ore in quello stanzino, senza sapere ovviamente di essere ‘ascoltati’. L’avvocato di Gaaloul, Roberto Ghini, ha quindi chiesto tempo per poter sbobinare e trascrivere le intercettazioni ambientali. "Le...