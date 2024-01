"Alla festa non ci furono molestie, era un gioco". Assolto studente accusato da una giovane

Erano accusati di aver legato e molestato sessualmente una 17enne durante una festa privata, in piena epoca covid. Ieri uno dei due studenti, (l’altro è minorenne, quindi giudicato in altro procedimento) è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato dalla pesante accusa di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono all’ottobre del 2021. In quell’occasione la presunta vittima si era recata a casa dell’imputato, 18 anni, a Formigine insieme al fidanzatino e ad altri coetanei. In base alla denuncia poi presentata dalla vittima , la stessa era stata molestata dopo che il minorenne l’aveva tenuta ferma, legandole i polsi con una cintura al fine di ‘permettere’ al 18enne di molestarla. La difesa dell’imputato – rappresentata dall’avvocato Nicola Elmo – ha dimostrato, attraverso testimonianze, come tutti i presenti stessero in realtà giocando. Da qui l’assoluzione.