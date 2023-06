Alla Rotonda inaugurato il primo ’eco compattatore di bottiglie’

Unire l’utile al dilettevole, ma soprattutto ad una filosofia ecosostenibile attraverso un gesto semplice. Va a vantaggio del consumatore e dell’ambiente l’iniziativa del Centro Commerciale La Rotonda e Spazio Conad dove è stato inaugurato un nuovo eco compattatore per le bottiglie in plastica in Pet. Ogni bottiglia riciclata e conferita all’interno dello strumento installato all’esterno dello shopping center di Strada Morane equivale ad un punto e ogni 300 punti accumulati, tramite l’app o la carta fedeltà si riceverà un buono spesa del valore di 5 euro da utilizzare presso Spazio Conad o in galleria nei negozi aderenti all’iniziativa.

"È un’iniziativa importante – ha detto Andrea Rizzo, direttore del centro commerciale – è il primo eco compattatore di questo tipo a Modena; abbiamo la possibilità di offrire un nuovo servizio e i nostri cittadini possono contribuire in maniera tangibile a favore dell’ambiente. È parte della nostra mission diffondere e promuovere comportamenti virtuosi e servizi utili al benessere della comunità". "Il contesto è quello del lavoro sul territorio per l’energia rinnovabile; noi tra qualche settimana inizieremo con l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico che supporterà tutta la struttura – hanno precisato i soci imprenditori di Spazio Conad Gianluca Gaudino e Giovanni Megali – siamo consapevoli dell’importanza di mantenere alta l’attenzione sulle tematiche ambientali". Presente all’inaugurazione anche l’assessore alla città smart Ludovica Carla Ferrari che ha sottolineato la funzione educativa dell’eco compattatore perché permette di capire concretamente l’impatto che abbiamo sull’ambiente.

Emanuela Zanasi