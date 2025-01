Amatori vince il derby di misura. Ma la Pico può recriminare

PICO MIRANDOLA1

AMATORI MODENA2

PICO MIRANDOLA: Potenza, Gianotti, Siberiani, Moschetti, De Tommaso, Canossa, Mirto, Paltrinieri, De Stefano Luppi; all.: Iallacci.

AMATORI MODENA: Moncalieri, Vaccari D., Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Cunegatti, Pochettino, Barbieri E., Bozzetto, Vaccari M.; all.: Farina.

ARBITRO: Fermi M. (PC).

NOTE: Espulsi: Siberiani (P), Barbieri (M) due volte per due minuti. Infortunio ad un ginocchio per Bozzetto, che lascia il campo in barella.

MARCATORI: 1° tempo De Pietri al 14’36", De Stefano al 18’30"; 2° tempo Pochettino al 5’21".

Pronostico rispettato al PalaSimoncelli di Mirandola, dove va in porto una delle partite più lente viste negli ultimi anni: L’Amatori si prende un "brodino" portando via l’intera posta, ma la Pico può recriminare per un risultato che forse premia troppo abbondantemente i cittadini. La squadra di Iallacci conferma però tutte le proprie difficoltà in fase conclusiva, rimanendo legata alla disastrosa media di un goal a partita, cosa che nell’hockey, a differenza del calcio, non premia mai. Un peccato, perché De Tommaso e compagni non hanno saputo approfittare di una brutta Amatori, lenta, macchinosa, inconcludente, che a metà del primo tempo ha dovuto fare a meno anche di Bozzetto, l’unico che fino a quel momento avesse dato ritmo alla squadra. Chiuso il primo tempo in parità, la Pico si è intestardita nei tiri da lontano, che Moncalieri ha sempre facilmente controllato, mentre l’Amatori ha sfruttato con Pochettino l’unico guizzo in attacco. Troppo poco per entrambe.

Riccardo Cavazzoni